Британский министр готов приютить украинских беженцев у себя дома
- 14.03.2022, 18:13
Об этом министр транспорта Великобритании Грант Шаппс сообщил в Twitter.
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что готов предложить свой дом как место для размещения украинских беженцев, покинувших страну в результате российской агрессии.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Укринформ.
"За последние несколько недель мы всей семьей обсуждали разрушительную ситуацию в Украине, и поэтому мы намерены сегодня подать заявку, чтобы присоединиться к другим британским домохозяйствам, которые предлагают свой дом, чтобы приютить украинцев, пока им не станет безопасно вернуться в свою страну", – написал Шаппс.
Он также поблагодарил компании по авиаотрасли за то, что они доставили в Великобританию 21 ребенка из Украины для продолжения лечения рака во время российской агрессии против Украины.
Как сообщалось, Великобритания с начала войны оформила визы с видом на жительство в стране уже четырем тысячам украинских беженцев.