Акции китайских компаний рекордно обвалились из-за просьбы РФ в военной помощи 8 14.03.2022, 18:18

11,434

Сейчас даже дышать в сторону России становится токсично.

14 марта стал худшим днем для акций китайских компаний, которые торгуются на бирже в Гонконге, с ноября 2008 года. Инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией, сообщает "УНИАН" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. В ответ на это советник президента США Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. Он рассказал: по данным Штатов, "КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина", однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».