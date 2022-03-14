Премьер Литвы: Украина как никто другой заслужила членство в ЕС

Премьер Литвы: Украина как никто другой заслужила членство в ЕС1
- 14.03.2022, 18:38
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Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.
Украина своей борьбой в войне против России как никто другой заслужила на членство в Европейском союзе. Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.
"Ни одна страна не заплатила столь большую цену за свое желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина заслужила статус кандидата, и это связано с нашей моральной обязанностью по отношению к людям в Украине", - заявила она.