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Премьер Литвы: Украина как никто другой заслужила членство в ЕС

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  • 14.03.2022, 18:38
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Премьер Литвы: Украина как никто другой заслужила членство в ЕС

Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.

Украина своей борьбой в войне против России как никто другой заслужила на членство в Европейском союзе. Брюссель с моральной точки зрения должен предоставить ей статус страны-кандидата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

"Ни одна страна не заплатила столь большую цену за свое желание быть частью европейской семьи. Поэтому мы считаем, что Украина заслужила статус кандидата, и это связано с нашей моральной обязанностью по отношению к людям в Украине", - заявила она.

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