В Беларуси опять дорожает автомобильное топливо 7 14.03.2022, 18:40

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Последний раз цены на топливо менялись неделю назад.

Розничные цены на бензин и дизтопливо изменятся в Беларуси с 15 марта. Об этом сообщает «Белнефтехим».

Цены на автомобильное топливо с 15 марта вырастут на 2 копейки.

Стоимость 1 литра на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,06 руб., АИ-95-К5-Евро будет стоить 2,16 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,38 руб. Литр дизельного топлива обойдется в 2,16 руб.

Напомним, последний раз цены на топливо менялись неделю назад и тоже на 2 копейки.

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