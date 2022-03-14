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«Беларусбанк» поднял комиссию за снятие денег c 3 до 20%

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  • 14.03.2022, 18:53
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«Беларусбанк» поднял комиссию за снятие денег c 3 до 20%

Это касается евро и долларов.

14 марта «Беларусбанк» поднял комиссию с 3 до 20% за снятие наличных долларов и евро с карт, выпущенных другими банками, а также за рубежом, через свои устройства и сервисы, передает onliner.by.

Для белорусских рублей комиссия в таком случае куда меньше — 2,5%. Однако найти эти изменения непросто: на сайте банка нет отдельной новости, это просто внесли в подпункт 3.9.1 Сборника вознаграждений за операции, выполняемые ОАО «АСБ Беларусбанк».

«Указанная комиссия взимается при снятии наличных с карты другого банка именно в отделении нашего банка. При снятии наличных денежных средств с карточек других банков в банкоматах „Беларусбанка“ комиссия со стороны нашего банка не взимается. Вместе с тем комиссионное вознаграждение может взиматься банком, который выпустил карту», — объяснили Onlíner в контакт-центре.

Переводим на понятный язык: если вдруг вы не клиент «Беларусбанка», то лучше не пытайтесь снять деньги со своей карты в отделениях банка, иначе придется отдать банку пятую часть всей суммы. Но за снятие наличных в банкомате данного банка комиссию у вас вообще не спишут (даже если ваш банк не партнер «Беларусбанка»). Но помните, что определенную комиссию может списать ваш банк за то, что пользуетесь чужими банкоматами.

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