У пропагандиста Соловьева обнаружили еще два дома на озере Комо

У пропагандиста Соловьева обнаружили еще два дома на озере Комо17
- 14.03.2022, 19:02
- 19,882
Один дом принадлежит самому Соловьеву, а другой — записан на его мать.
Российский пропагандист Владимир Соловьев, против которого введены европейские санкции за поддержку войны России против Украины, владеет еще двумя элитными особняками в Италии. Об этом сообщается в расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.
Журналисты-расследователи обнаружили еще две элитные недвижимости на озере Комо, связанные с пропагандистом. Один дом принадлежит самому Соловьеву, а другой — записан на его мать.
Команда оппозиционера призвала арестовать оба дома, как это предусматривают санкции ЕС.
Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима.
Кроме того, команда Навального потребовала отозвать визы и виды на жительство у членов семьи Соловьева, поскольку они, скорее всего, могут проживать в Италии лишь за средства пропагандиста.
ГБР инициирует объявление в международный розыск пропагандиста Соловьева.