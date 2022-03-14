У пропагандиста Соловьева обнаружили еще два дома на озере Комо 17 14.03.2022, 19:02

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Один дом принадлежит самому Соловьеву, а другой — записан на его мать.

Российский пропагандист Владимир Соловьев, против которого введены европейские санкции за поддержку войны России против Украины, владеет еще двумя элитными особняками в Италии. Об этом сообщается в расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Журналисты-расследователи обнаружили еще две элитные недвижимости на озере Комо, связанные с пропагандистом. Один дом принадлежит самому Соловьеву, а другой — записан на его мать.

Команда оппозиционера призвала арестовать оба дома, как это предусматривают санкции ЕС.

Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима.

Кроме того, команда Навального потребовала отозвать визы и виды на жительство у членов семьи Соловьева, поскольку они, скорее всего, могут проживать в Италии лишь за средства пропагандиста.

ГБР инициирует объявление в международный розыск пропагандиста Соловьева.

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