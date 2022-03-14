закрыть
14 марта 2022, понедельник, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У пропагандиста Соловьева обнаружили еще два дома на озере Комо

17
  • 14.03.2022, 19:02
  • 19,882
У пропагандиста Соловьева обнаружили еще два дома на озере Комо

Один дом принадлежит самому Соловьеву, а другой — записан на его мать.

Российский пропагандист Владимир Соловьев, против которого введены европейские санкции за поддержку войны России против Украины, владеет еще двумя элитными особняками в Италии. Об этом сообщается в расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Журналисты-расследователи обнаружили еще две элитные недвижимости на озере Комо, связанные с пропагандистом. Один дом принадлежит самому Соловьеву, а другой — записан на его мать.

Команда оппозиционера призвала арестовать оба дома, как это предусматривают санкции ЕС.

Авторы расследования обратились с заявлением об аресте этой недвижимости в комитет финансовой безопасности Италии, следящий за соблюдением страной санкционного режима.

Кроме того, команда Навального потребовала отозвать визы и виды на жительство у членов семьи Соловьева, поскольку они, скорее всего, могут проживать в Италии лишь за средства пропагандиста.

ГБР инициирует объявление в международный розыск пропагандиста Соловьева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников