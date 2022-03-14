«Беларуськалий»: Сбыта нет, зарплаты упали в полтора-два раза 30 14.03.2022, 19:06

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Шахтеры, вместо привычных забоев и лав, обучаются работе с метлой.

Рабочие градообразующего предприятия занимаются абы чем

ОАО Беларуськалий является главным источником работы в Солигорском районе. Предприятие обложено санкциями. Сбыта нет, зарплаты упали в полтора-два раза, пишет телеграм-канал БОР.

Шахтеры, вместо привычных забоев и лав, обучаются работе с метлой, оттачивая навыки на улицах рудников. Руководство нагло врёт, что все будет хорошо. Но в это враньё ни кто не верит. На горизонте маячит мобилизация работников с дальнейшими последствиями как участника страны агрессора.

Многие, кто строил планы, уже не живут дальними перспективами, заглядывают максимум на пару часов вперёд.

Наконец дошло до всех, что путь, по которому движется Беларусь не ведет никуда.

По нашим данным, на предприятии готовы приказы об отправке людей за свой счет, все это держится в максимальной тайн, чтоб не поднять панику, (уже даже о 2/3 речи не идёт) оставят только пару человек дежурными. Руководство пытается всеми силами изображать стабильность и даже платить зарплаты, доставая из последних заначек финансы, коих осталось мизерно мало.

Все больше работников говорят о возможной необходимости принятия каких-нибудь действий.

Выбора больше нет, теперь наш моральный долг начинать действовать. Больше нет возможности ждать и надеяться, размышлять о перспективах и последствиях. Мы просто обязаны принимать решительные действия! Выбор только за нами: продолжать плыть по рабскому течению, надеясь что следующей зарплаты хватит на еду, или перейти к активным действиям и взять судьбу в свои руки!

Запасайтесь всем необходимым. Все финансовые средства переводите в валюту. Общайтесь с коллегами, друзьями и родственниками. Объединяйтесь в общества. Готовьтесь, все вместе мы сделаем нашу родину снова свободной!

Бастуй Беларусь!

P.S. Хотелось бы выразить особую благодарность рабочим и просто неравнодушным людям от которых мы получаем обратную связь и новости с мест! Низкий поклон вам! В такие нелегкие времена в людях просыпается все самые лучшие и достойные качества! Спасибо вам. Вы делаете этот мир лучше!

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