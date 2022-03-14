«Украинцы – сильный народ. Они бьются, как звери» 9 14.03.2022, 19:16

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Российские срочники рассказали, что им обещали деньги за участие в «спецоперации» Путина.

Российские солдаты-срочники, добровольно сдавшиеся в плен в Украине, рассказали на брифинге 14 марта, что командование уверяло их в том, что они едут на учебу "в полях России", сообщает корреспондент издания "Гордон" .

Солдат Антон Савин, 2002 года рождения, сообщил, что срочники не знали о планах командования, их задачей было "ехать в колонне". Оккупант также рассказал, что у них забрали мобильные телефоны, а за участие в так называемой "спецоперации" президента России Владимира Путина пообещали денежное вознаграждение.

По словам Савина, у них постоянно ломалась техника, в результате из 30 танков осталось шесть.

Срочник рассказал, что после обстрела вооруженными силами Украины они бросили технику, чтобы спасти себе жизнь.

Еще один срочник Нияз Ахунов, 2002 года рождения, сообщил, что их командир капитан Тагиев принял решение покинуть технику и бежать в лес после того, как начались первые бои с украинцами.

"После чего мы бродили четыре дня по лесу в Сумской области, около города Ромны, мы добровольно сдались в плен. Поначалу было страшно, но, как оказалось, здесь очень хорошие, добрые, отзывчивые люди. Они сразу нас накормили, помогли некоторым моим товарищам, дали необходимые медикаменты, переодели нас, потому что у нас все было мокрое, сырое", – отметил Ахунов.

Войну с Украиной оккупант назвал "бессмысленной", в том числе для "срочников, которые не видели настоящих боевых действий".

Солдат Александр Морозов, житель Москвы, рассказал, что его мать договорилась, чтобы сына забрали из Украины домой.

"Моя мама – секретарь руководителя в строительной компании. Он влиятельный, богатый человек, мог помочь моей маме договориться с Минобороны РФ, чтобы за мной приехал капитан и лично меня забрал на территорию России. За мной из Москвы приехал капитан Зугруев. Мой командир батальона Балдин вызвал меня и сказал, что за мной приехали. Меня посадили в отдельную машину, пытались вывезти на территорию России", – рассказал Морозов.

Он добавил, что под Сумами их взяли в плен.

"Товарищи украинцы – сильный народ. Они бьются, как звери, разбивают наши колонны в пух и прах. С нашей стороны много потерь – сержантов, офицеров, техники", – отметил Морозов.

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