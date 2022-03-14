Россия не выпускает сотни белорусских фур с товаром 11 14.03.2022, 19:54

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Поставщики предрекают дефицит техники.

Белорусские фирмы сигнализируют «Нашай Ніве» о гигантской проблеме, образовавшейся на границе России и Беларуси. Из-за введенных Россией запретов на вывоз большого перечня различных товаров, на границе стоят сотни фур, которые везут товары в Беларусь.

9 марта в России начали действовать постановления №311, №312 и №313 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных товаров за пределы территории Российской Федерации».

В документах фигурирует гигантский список того, что сейчас нельзя вывозить из России. А там древесина, сельскохозяйственная техника, а также турбины, насосы, двигатели, кондиционеры, холодильники, морозилки, огнетушители, посудомойки, автопогрузчики, доильные аппараты, инкубаторы, стиральные машины, швейные машины, токарные станки, электробритвы, микрофоны, смартфоны, интегральные схемы и так далее.

Предполагается, эти запреты были приняты по двум причинам: 1) в условиях прекращения поставок Россия сама быстро окажется в ситуации импортного дефицита; 2) россияне не хотят позволить компаниям, которые прекращают деятельность на рынке РФ, вывезти оттуда свое оборудование.

Но все это непосредственным образом влияет на Беларусь, ведь большая часть любой техники, которая у нас продается, ввозится в страну из России, где находятся центральные склады и представительства брендов.

Бизнесмены сообщают нам, что сейчас на границе РФ и РБ сотни фур, которые не могут провезти товар в Беларусь.

Что не могут провезти?

«Буквально все, что в списке, это не преувеличение, — говорят поставщики. — Договориться не получается, хотя мы якобы в так называемом «Союзном государстве». Если есть сертификат СТ-1 (об изготовлении товара в России), то шанс провезти 50 на 50. Если СТ-1 нет и везешь то, что раньше было завезено в Россию из-за границы, то 95% не проходит».

«Фактически, сейчас для Беларуси заблокирована большая часть импортной техники и для промышленного пользования, и для персонального. С ЕС поставок мало, из России поставить нечего, ждем дефицитов и кризиса неплатежей. Потому что простой фур — большие деньги, простой составов — большие деньги, а в продажу нечего пускать, надеемся, что как-то решится, пока что печально», — резюмируют импортеры.

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