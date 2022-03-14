закрыть
14 марта 2022, понедельник, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Словакия высылает трех российских дипломатов

3
  • 14.03.2022, 20:04
  • 3,222
Словакия высылает трех российских дипломатов

Их подозревают в шпионаже.

В МИД Словакии сообщили, что с территории страны высылают трех российских дипломатов. Их имена пока не раскрываются.

Об этом сообщает Reuters.

Словакия приняла решение о высылке трех сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.

По информации министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

"Министерство иностранных дел одновременно настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников