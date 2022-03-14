«Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны» 16 14.03.2022, 20:12

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Топ-7 советов врача-онколога.

Бразильский доктор Пауло Убиратан полностью опровергает все то, что, как нам твердят «полезно для здоровья».

Пауло Убиратан, врач онколог, главврач больницы в Пуэрто Алегре в Бразилии. После его интервью в 2010 году местному телеканалу, Пауло прославился на весь мир. Главная мысль, которую доктор пытается донести — живите в удовольствие, но знайте во всем меру. Прислушивайтесь к своему организму: он подскажет и скорость, и дозу.

Ex-press.by приводит фрагмент интервью.

Упражнения для сердечно-сосудистой системы продлевают жизнь, правда ли это?

Ответ: Сердце создано для выполнения определённого количества сокращений. Не растрачивайте их на упражнения. Ваш период жизни истечет независимо от способа использования сердечных сокращений. Это всё равно, что говорить, будто вы можете продлить жизнь своему автомобилю, гоняя его на повышенной скорости.

Хотите жить дольше? Спите.

Следует ли прекратить потребление красного мяса и употреблять больше фруктов и растительной пищи?

Ответ: Нужно понять стратегию эффективности в питании. Что едят коровы? Траву. Что это такое? Растительная пища. Таким образом шмат говядины - это наиболее эффективный способ поместить растительную пищу в ваш организм. А если желаете есть злаковые? - Кушайте курицу.

Следует ли уменьшить потребление алкоголя?

Ответ: Ни в коей мере. Вино изготавливается из ягод. Бренди - дистиллированное вино, что означает, что из ягод удалена жидкость, благодаря чему вы извлечете из них большую пользу! Пиво же производится из злаков, можете не ограничивать его потребление чрезмерно.

Каковы преимущества регулярных физических упражнений?

Ответ: Моя философия такова - если у вас ничего не болит, ничего не делайте. Вы в полном порядке!

Жареное вредно?

Ответ: В наше время еда жарится на масле растительного происхождения и насыщается им. Как может быть вредна дополнительная растительная пища?

Как спортзал помогает уменьшить избыточный вес?

Ответ: Абсолютно никак, единственное, к чему приводят упражнения для мускула - это к увеличению размера данного мускула.

Шоколад наносит вред?

Ответ: Это какао, т.е. еще один представитель растительной пищи. Хороший продукт питания для счастья. Жизнь не должна быть путешествием к гробу с намерением прибыть к нему в добром здравии, с привлекательным и хорошо сохранившимся телом. Лучше всего начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой и закончить его после многочисленных занятий сексом, с полностью уставшим, использованным телом, крича: оно того стоило, какое прекрасное путешествие!

Что Вы, как врач, можете ещё посоветовать?

Ответ: Если бы постоянная ходьба была полезна, почтальоны были бы бессмертны. Касатки вовсе, всю жизнь плавают, едят рыбу и пьют воду, и несмотря на это они толстые. Зайцы бегают и прыгают без остановки, но живут не более 15 лет. Черепахи не бегают и ничего не делают, однако живут 450 лет...

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