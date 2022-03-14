Оккупанты предложили мэру Николаева сдать город: он в ответ спросил, где сейчас русский корабль 7 14.03.2022, 20:29

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Александр Сенкевич также напомнил, что оккупанты могут сдать за деньги свою технику.

Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с призывом сдать город. Снимок этого сообщения он опубликовал в своем Telegram.

"Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих граждан и семей! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram... Не позволяйте националистам прикрываться вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От ваших действий зависит ваша дальнейшая судьба!", – говорится в сообщении оккупантов.

В ответ Сенкевич попросил напомнить, где сейчас находится русский корабль, а также напомнил, что оккупанты могут сдать за деньги свою технику.

"Похоже, нравственное состояние орков на дне. Воюют СМСками. Но предложение в силе – сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых", – подписал пост мэр Николаева.

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