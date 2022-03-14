Что сейчас происходит на «Гомельстекло» 2 14.03.2022, 20:33

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Ситуация не радужная.

Телеграм-канал Флагшток сообщает о ситуация на ОАО "Гомельстекло" (Костюковский стеклозавод).

Сегодня администрация стеклозавода проводит собрания с работниками предприятия. Вот что говорит руководство.

- Гендиректор Петр Максимчиков подтвердил полный разрыв отношений с Украиной (примечание: 32% экспорта стекла в 2020).

- Руководство завода просит работников завода не паниковать и все проблемы решать с администрацией завода.

- В страны ЕС гомельское стекло все еще поставляется. В сложившейся ситуации основным рынком сбыта стала РФ.

- Из-за введения санкций в отношении Беларуси (после нападения России на Украину) появились проблемы с поставками некоторых компонентов производства.

- Руководство завода надеется, найти новых поставщиков, а также на то, что старые поставщики из ЕС продолжат поставки сырья на завод «из-за убытков».

- Завод значительно снизил производство стекла, однако прилагает усилия, чтобы в производство не останавливалось полностью и продолжалось в двухсменном режиме.

- Социальные выплаты и гарантии из коллективного договора были частично изъяты для того, чтобы сохранить выплату заработной платы.

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