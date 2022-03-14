БелЖД ожидают тяжелые времена 14.03.2022, 20:45

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Белорусская железная дорога переходит на жесткую экономию, работников сокращают.

Из-за тяжёлой обстановки в регионе и катастрофического падения объемов перевозок через Республику Беларусь, ожидается:

- введение режима жесткой экономии денежных средств и иных ресурсов;

- максимально возможное сокращение штата работников БелЖД;

- перевод работников Управления, отделений и инженерно - технических работников структурных подразделений Белорусской железной дороги на 3-х и 4-х дневную рабочую неделю;

- снижение размеров премиальных выплат и иных доплат;

- приостановление действий некоторых пунктов социальных гарантий, преимуществ и норм коллективных договоров организаций.

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