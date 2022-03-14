Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной 1 14.03.2022, 20:55

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Это первое подобное решение парламента страны, входящей в ЕС и НАТО.

Парламент Эстонии (Рийгикогу) 14 марта призвал страны-члены ООН закрыть небо над Украиной от авиаударов со стороны российского оккупанта. Об этом сообщается на сайте Рийгикогу.

Соответствующее обращение поддержало 90 депутатов парламента Эстонии (в состав Рийгикогу входит 101 депутат).

"Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с Российской Федерацией, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свободы, суверенитета и территориальной целостности, – говорится в сообщении. – Рийгикогу обращается к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины".

Это "первое решение парламента страны, входящей в ЕС и НАТО", отметил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Спикер парламента Украины поблагодарил председателю и депутатам Рийгикогу за это решение – "за смелость и преданность Украине".

"Первым быть сложно, ответственно и почетно… Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. Ведь парламентарии – это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной", – подчеркнул Стефанчук.

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