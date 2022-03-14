Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 14 марта 14.03.2022, 21:07

Оккупанты все чаще вынуждены обороняться, а не наступать.

Российские оккупационные силы все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 (19:00 по Минску) 14 марта.

"Оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины. Главная цель ведения боевых действий на территории нашего государства врагом не достигнута. Получая отпор и неся потери, оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен украинским защитникам", – говорится в сообщении.

На большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных Сил Украины и гражданским противодействием местного населения.

В то же время, не имея значительных успехов, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. В частности, применяются боеприпасы большой мощности и невыборочного действия по жилым районам крупных городов, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

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