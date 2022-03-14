Главная сила – в единстве 5 Даниил Мокрик

14.03.2022, 21:54

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Даниил Мокрик

Не нужно «языковым вопросом» раскалывать тыл.

Беженцы во Львовской, Тернопольской области или в Прикарпатье – не в гостях. Они – в своем государстве. В том же государстве, которое мы сейчас все так или иначе защищаем как единое государство. Единое государство, а не какую-нибудь федерацию, где в каждом регионе – свои правила.

Они – в том же государстве, за которое сегодня разбивается вдребезги, но несокрушимо стоит Харьков. Массово русскоязычный Харьков.

В том же государстве, за которое сегодня кровоточит, но стиснув зубы, выживает Мариуполь. Массово русскоязычный Мариуполь.

В том же государстве, за которое сегодня против автоматов и бронетехники выходит безоружный, но решительный Херсон. Массово русскоязычный Херсон.

То, что русня не подо Львовом, Тернополем или Ивано-Франковском, – это благодаря, в частности, Харькову, Мариуполю и Херсону.

Мы – одна страна. И один народ.

И я, честно, с болью замечаю у себя в ленте сетование на то, что, видите ли, во Львове сейчас много русскоязычных беженцев. Писанину, что это, значит, "русский мир". Ну, это же прямо по методичке Путина: русский язык – значит, "русский мир".

А в то же время за украиноязычный Львов в бою против "русского мира" погибают русскоязычные защитники и гражданские в Мариуполе, Харькове и других городах...

Я думал, что такие упреки безвозвратно пройдены в 2014–2015 годах. Выходит, нет.

К вам сейчас приехали люди, которые потеряли всю ту жизнь, которую строили годами. Не зная, смогут ли когда-нибудь ее вернуть. А иногда – уже зная, что не вернут никогда.

А вы их упрекаете, что они остатки той своей утраченной жизни упаковали в "дорогие машины" и привезли "к вам" – ишь какие.

Упрекаете, что они, видишь ли, не побежали сразу по приезду в военкоматы – хотя знаете, что военкоматы переполнены. И при этом сами эти свои упреки пишете явно не с фронта – потому что на фронте у вас на такую дурню бы просто не хватило времени. А вот в тылу – хватает.

Хотя тыл, по-хорошему, не менее важен, чем фронт. Нынешний тыл – это тоже наша война. Просто оружие здесь другое. На фронте – огонь. В тылу – любовь, сострадание и взаимоподдержка. Тыл тоже требует смелости и самоотречения – как и фронт. Он тоже нуждается в единстве.

Враг хочет ослабить наш фронт, расколов наш тыл. Разоружив его. Тыл, лишенный любви, сострадания и взаимоподдержки, – это разоруженный тыл. Тыл, наполненный упреками, конфликтами. неприятием, обвинениями, – это уже проигравший тыл.

Наша главная сила – в единстве. Не только на фронте, но и в тылу.

И я повторю еще раз: у нас не может быть никакой другой цели сейчас, как победа. Не перевоспитание беженцев и не украинизация всех, кто ступил на богоспасенную галицкую землю.

И нет никакого другого врага, кроме России.

Если же мы будем сейчас раскалывать тыл, то вскоре "языковой вопрос" решать и недовольно номера и марки авто рассматривать будем в изгнании – в то время, как Украина будет наглухо оккупирована орками.

Этот текст касается общего положения дел и не призван оправдывать частные случаи кондового хамства, присущего как русскоязычным, так и украиноязычным, как коренным, так и приезжим во всех регионах Украины.

Хамству – бой.

Даниил Мокрик, «Гордон»

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