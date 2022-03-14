Пять причин, почему белорусская экономика будет падать в два раза быстрее российской 7 14.03.2022, 21:55

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Кого будет спасать Путин — себя или Лукашенко?

Пять причин, почему белорусская экономика будет падать в два раза быстрее российской.

— Если вдруг кто не заметил, то большинство санкций принимается не только против путинской России, но и против лукашенковской Беларуси, — пишет телеграм-канал Кукловод и овца. — Как следствие, российская экономика летит в пропасть, а за компанию с ней и белорусская. Только вот скорость падения у последней будет еще выше. Причин тому несколько.

1. На момент начала войны и последовавших за ней беспрецедентных санкций финансы РБ находились в значительно худшем состоянии, чем у восточного соседа. В теории чахлого верблюда белорусской экономики в 2022 году могла погубить и небольшая соломинка, на практике старший брат Вова накинул на спину несчастного животного пару мешков цемента.

2. Украина занимала значительную часть во внешней торговле РБ. Уже один только разрыв этих отношений (без учёта санкций) отправляет в нокдаун белорусский ВВП. Сюда же добавляется значительное ужесточение позиции других наших соседей: Польши, Литвы и Латвии.

3. Живительным источником лукашенковских экономических свершений всегда были подачки со стороны Кремля. Сейчас у самой России денег нет, и не скоро будет. Как думаете, в ситуации жесточайшего экономического кризиса кого будет спасть Путин — себя или Лукашенко? Ответ очевиден: средств на содержание дорогих (но таких ветреных) <союзников> у Москвы больше нет.

И это только то, что касается прямой финансовой поддержки. Не забываем о том, что львиная доля белорусского экспорта идёт на стремительно беднеющий российский рынок. И не забываем, что десятки (если не сотни) тысяч белорусов, ездивших на заработок в РФ, лишатся средств к существованию.

4. Беларусь намного ближе к Европе чем Россия, белорусское общество намного более вестернизировано, чем российское. В РФ 70% граждан никогда не были за границей, в РБ 60-70% хотя бы раз побывали в странах ЕС.

На практике такое положение дел выльется в гораздо более существенный (не в абсолютных числах, а в пропорции) отток экономически активного населения. А именно эта часть нашего социума (прежде всего IT сфера, но не только) и обеспечивала экономический рост в последние десять лет.

Вывод. Уже можно говорить о том, что в среднесрочной перспективе Россию ожидает полноценная экономическая и технологическая катастрофа. Тоже самое справедливо и для Беларуси, только помноженное на два.

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