Суд в Гааге объявит о решении по ограничительным мерам в адрес России 16 марта 14.03.2022, 22:55

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Украина подала иск в Международный суд ООН 27 февраля.

Международный суд ООН огласит решение о временных ограничительных мерах, которые запросила Украина по иску против России, 16 марта, сообщила пресс-служба суда.

Заседание состоится в Дворце мира в Гааге. Из-за пандемии коронавируса в нем смогут принять участия только члены суда и представители государств – сторон дела.

Заседание начнется в 16.00 по местному времени (в 18.00 по минскому).

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

Украина настаивает на таких временных мерах:

РФ должна немедленно прекратить начатые 24 февраля военные действия, заявленной целью которых является предотвращение или наказание за геноцид в Луганской и Донецкой областях Украины;

РФ должна немедленно обеспечить, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направляться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которые она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказания Украины за совершение геноцида;

РФ должна воздерживаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения;

РФ должна предоставить суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа суда, через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе.

"Вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний. Агрессор обязательно заплатит за все", – отметила член украинской делегации на слушаниях в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

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