закрыть
15 марта 2022, вторник, 1:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сорвала попытку прорыва оккупантов на Донецком направлении

  • 14.03.2022, 23:24
  • 6,096
ВСУ сорвала попытку прорыва оккупантов на Донецком направлении

Потери российских оккупантов – до 100 человек.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась о боевом столкновении с российскими оккупантами в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Войска РФ пытались прорвать оборону на Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий Вооруженные силы нанесли врагу потери: до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР.

"Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты", – говорится в сообщении.

В течение дня в районе работала украинская авиация и артиллерия. Они нанесли огневого поражения по скоплению вражеской техники и колоннам кафиров. Уничтожены колонна обеспечения с более чем десятком единиц автомобильной техники.

"Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступила. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике русских оккупантов. Продолжаются бои" – резюмировали в группировке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников