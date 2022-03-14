ПВО Сухопутных войск с начала войны уничтожило 45 вражеских воздушных целей 1 14.03.2022, 23:40

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Уничтожено 19 самолетов, 20 вертолетов, 5 БпЛА, 1 крылатая ракета.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск ВСУ с начала войны уничтожила 45 воздушных целей противника.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Фейсбуке.

"Средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины с начала открытой войны РФ против нашего государства уничтожено 45 воздушных целей противника: 19 самолетов, 20 вертолетов, 5 БпЛА, 1 крылатая ракета", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери захватчиков на утро 14 марта ориентировочно составляли: личного состава – более 12 тыс., средств ПВО – 34 ед., самолетов – 77 ед., вертолетов – 90 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

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