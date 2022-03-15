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CNBC: США готовят новые санкции против России

  • 15.03.2022, 0:07
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CNBC: США готовят новые санкции против России

Эмбарго на торговлю и блокирование международных вод.

Соединенные Штаты Америки планируют и дальше давить на Российскую Федерацию, чтобы отобрать у агрессора возможность проектировать свою силу в будущем. Штаты могут ввести эмбарго на торговлю и блокировать международные водные пути, как и призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет CNBC.

По словам заместителя министра финансов США Уолла Адейема, глава Белого дома Джо Байден приказал убедиться в том, чтобы санкции против Российской Федерации не влияли серьезно на союзников и партнеров страны в будущем.

В то же время Штаты и в дальнейшем будут давить на агрессора, чтобы отобрать все ресурсы у главы Кремля Владимира Путина и другой российской элиты.

"А потом мы будем использовать экспортный контроль для снижения их способности проецировать силу в будущем, и все это соответствует тому, о чем нас просил президент Зеленский",- заявил Адейем.

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