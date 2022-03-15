На Волыни национализировали 23 фуры из РФ и Беларуси вместе с грузом 15.03.2022, 0:20

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Большинство фур будут использоваться для доставки гуманитарной помощи.

На границе в Волынской области национализировали 23 фуры из РФ и Беларуси вместе с грузом. Об этом в эфире Общественного сообщил глава Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко.

По его словам, в основном эти грузовики перевозили яблоки, одежду и электрические товары.

Глава военной администрации также уточнил, что некоторые из национализированных грузовиков были на территории области, а другие – пытались проехать через территорию Украины.

Как отметил Погуляйко, большинство национализированных фур будут использоваться для доставки гуманитарной помощи в другие регионы Украины.

"Пять фур поехали пограничникам, и военным будет отдано еще пять – и потом все разъедутся по делам, кому нужны. Будут развозить гуманитарную помощь по Украине", – сказал Погуляйко.

Он подчеркнул, что все российские и белорусские фуры будет ожидать та же участь.

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