На Волыни национализировали 23 фуры из РФ и Беларуси вместе с грузом
- 15.03.2022, 0:20
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Большинство фур будут использоваться для доставки гуманитарной помощи.
На границе в Волынской области национализировали 23 фуры из РФ и Беларуси вместе с грузом. Об этом в эфире Общественного сообщил глава Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко.
По его словам, в основном эти грузовики перевозили яблоки, одежду и электрические товары.
Глава военной администрации также уточнил, что некоторые из национализированных грузовиков были на территории области, а другие – пытались проехать через территорию Украины.
Как отметил Погуляйко, большинство национализированных фур будут использоваться для доставки гуманитарной помощи в другие регионы Украины.
"Пять фур поехали пограничникам, и военным будет отдано еще пять – и потом все разъедутся по делам, кому нужны. Будут развозить гуманитарную помощь по Украине", – сказал Погуляйко.
Он подчеркнул, что все российские и белорусские фуры будет ожидать та же участь.