В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах 15.03.2022, 8:00

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В это время было предупреждение о воздушной опасности.

В Киеве ночью прогремели несколько взрывов в разных районах столицы. Предположительно, из-за ракетного удара российских оккупантов. В это время было предупреждение о воздушной опасности (с 03.45), которое отменили в шесть утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах. Из-за взрывной волны у некоторых горожан дребезжали оконные стекла.

Сотрудники ГСЧС получали вызовы о взрывах в столице от жителей трех районов Киева.

В столичном паблике "Киевский движ" тем временем опубликовали фото пожара в жилой многоэтажке, который мог быть последствием вражеского обстрела. При этом в целях безопасности локация не уточняется - в целях безопасности и до официального подтверждения.

Отметим, что в настоящее время информация от полиции и спасателей о причинах взрывов - не поступала.

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