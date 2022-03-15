закрыть
15 марта 2022, вторник, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах

  • 15.03.2022, 8:00
  • 5,662
В Киеве прозвучали мощные взрывы в нескольких районах

В это время было предупреждение о воздушной опасности.

В Киеве ночью прогремели несколько взрывов в разных районах столицы. Предположительно, из-за ракетного удара российских оккупантов. В это время было предупреждение о воздушной опасности (с 03.45), которое отменили в шесть утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах. Из-за взрывной волны у некоторых горожан дребезжали оконные стекла.

Сотрудники ГСЧС получали вызовы о взрывах в столице от жителей трех районов Киева.

В столичном паблике "Киевский движ" тем временем опубликовали фото пожара в жилой многоэтажке, который мог быть последствием вражеского обстрела. При этом в целях безопасности локация не уточняется - в целях безопасности и до официального подтверждения.

Отметим, что в настоящее время информация от полиции и спасателей о причинах взрывов - не поступала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников