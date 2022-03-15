Американский генерал рассказал, когда россияне не смогут вести активные боевые действия в Украине 8 15.03.2022, 8:01

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Противнику не хватает времени, личного состава и боеприпасов.

Если страны Запада усилят поддержку украинской стороны, то примерно через 10 дней в Украине россияне пройдут точку невозврата - во время войны не смогут вести активные боевые действия.

В ходе войны в Украине РФ перешла к противостоянию на истощение - бомбардировка городов, убийство мирных людей на дорогах, рассказал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в эфире телеканала MSNBC.

По его мнению, у противника не хватает личного состава, времени и также у него заканчиваются боеприпасы.

"Примерно через 10 дней... при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим наше снабжение украинских сил, чтобы они имели возможность уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то за 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - отметил эксперт.

Генерал считает, что украинской стороне нужно суметь выстоять до тех пор, пока у РФ иссякнут возможности.

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