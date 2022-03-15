Украина снова восстановила электроснабжение Чернобыльской АЭС 2 15.03.2022, 8:06

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Поврежденная российскими оккупантами линия электропередачи отремонтирована.

Украина снова восстановила электроснабжение Чернобыльской АЭС. Поврежденная российскими оккупантами линия электропередачи отремонтирована.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении организации.

Напомним, 14 марта оккупанты снова повредили линию электропередачи, питающую ЧАЭС и город Славутич.

Отметим, гендиректор МАГАТЭ призвал оккупантов освободить ЧАЭС и ее сотрудников для безопасной и надежной работы ядерной энергетики.

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