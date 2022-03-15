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Оккупанты расстреляли под Киевом украинского ученого

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  • 15.03.2022, 8:10
  • 8,756
Оккупанты расстреляли под Киевом украинского ученого
Василий Кладько

65-летний физик не смог выбраться из Ворзеля.

Российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ворзеле Киевской области физика-экспериментатора и замдиректора Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Василия Кладько, сообщает nv.ua.

Согласно заявлению Национальной академии наук Украины, 65-летний ученый прибыл в Ворзель для того, чтобы увезти оттуда свою семью.

Отмечается, что его жена и внуки уехать успели, тогда как Кладько задержался, а после захода в поселок российских оккупантов выбраться уже не смог.

Кладько присвоили звание профессора в 2007 году, а в 2015 году его избрали членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

13 марта в пгт Боровское возле Северодонецка российские оккупанты убили известного украинского волонтера с инвалидностью Александра Кононова. Его застрелили дома прямо в инвалидной коляске.

Ранее в оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).

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