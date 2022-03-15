Россия просит у Китая сухпайки 15 15.03.2022, 8:12

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Это показывает, насколько серьезные проблемы возникли со снабжением войск РФ.

Россия запросила у Китая военную и финансовую помощь, в том числе военные сухпайки, на фоне полномасштабного вторжения в Украину, — об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников телеканала, среди запрошенной Россией помощи — сухпайки, которые в США называют Meal, Ready-to-Eat (MRE, дословно — пища, готовая к употреблению).

«Запрос подчеркивает фундаментальные логистические проблемы, которые, по словам военных аналитиков и чиновников, не дают России продвигаться вглубь Украины, и поднимает вопросы о готовности российских вооруженных сил», — пишет CNN.

CNN reports that among the assistance 🇷🇺 supposedly requested from 🇨🇳 included MREs (meals ready to eat), underscoring the most basic logistical deficits its military is facing. Here's a photo of Chinese MREs I took, incidentally, at a Russian military expo a few years back: pic.twitter.com/fdQTPlKU5z — Melissa Chan (@melissakchan) March 14, 2022

Один из источников предположил, что Китай может удовлетворить запрос о поставках продовольствия, так как это не предусматривает поставки летальной помощи, которую Запад воспримет как провокацию.

Западный чиновник и американский дипломат сказали CNN, что, судя по данным США, Китай «продемонстрировал некоторую открытость к тому, чтобы предоставить России запрошенную военную и финансовую помощь». В то же время американские чиновники, знакомые с разведданными, заявили телеканалу, что пока не известно, собирается ли Китай это сделать.

Financial Times сообщает, что, по данным США, страна-агрессор попросила у Китая ракеты, беспилотники и бронетехнику, а Китай «ответил положительно».

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

12 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что у российских войск серьезные проблемы с обеспечением и коммуникациями, поэтому командование поручило им «перейти на обеспечение» — грабить мирных жителей и мародерствовать.

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