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Россия просит у Китая сухпайки

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  • 15.03.2022, 8:12
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Россия просит у Китая сухпайки

Это показывает, насколько серьезные проблемы возникли со снабжением войск РФ.

Россия запросила у Китая военную и финансовую помощь, в том числе военные сухпайки, на фоне полномасштабного вторжения в Украину, — об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников телеканала, среди запрошенной Россией помощи — сухпайки, которые в США называют Meal, Ready-to-Eat (MRE, дословно — пища, готовая к употреблению).

«Запрос подчеркивает фундаментальные логистические проблемы, которые, по словам военных аналитиков и чиновников, не дают России продвигаться вглубь Украины, и поднимает вопросы о готовности российских вооруженных сил», — пишет CNN.

Один из источников предположил, что Китай может удовлетворить запрос о поставках продовольствия, так как это не предусматривает поставки летальной помощи, которую Запад воспримет как провокацию.

Западный чиновник и американский дипломат сказали CNN, что, судя по данным США, Китай «продемонстрировал некоторую открытость к тому, чтобы предоставить России запрошенную военную и финансовую помощь». В то же время американские чиновники, знакомые с разведданными, заявили телеканалу, что пока не известно, собирается ли Китай это сделать.

Financial Times сообщает, что, по данным США, страна-агрессор попросила у Китая ракеты, беспилотники и бронетехнику, а Китай «ответил положительно».

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

12 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что у российских войск серьезные проблемы с обеспечением и коммуникациями, поэтому командование поручило им «перейти на обеспечение» — грабить мирных жителей и мародерствовать.

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