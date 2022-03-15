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ВСУ ликвидировали спецназовцев ГРУ в Мариуполе

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  • 15.03.2022, 8:34
  • 15,324
ВСУ ликвидировали спецназовцев ГРУ в Мариуполе

Сожжено также значительное количество военной техники РФ.

Семь единиц бронетехники российских оккупантов, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун», а также до двух десятков спецназовцев Главного разведывательного управления ВС РФ уничтожили за сутки бойцы полка «Азов» на окраинах Мариуполя.

Об этом сообщили «азовцы» в своем Телеграм-канале, передает ghall.com.ua.

«За сутки в результате боев бойцами Азова было уничтожено 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ «Рысь». Также уничтожены 17 спецназовцев ГРУ россии», — говорится в сообщении.

Бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде.

Защитники Мариуполя, среди которых ВСУ, военные Госпогранслужбы, сотрудники силовых ведомств, держат оборону, несмотря на все попытки врага захватить город.

«Бойцы стойко и самоотверженно борются с русской ордой, которая постоянно атакует Мариуполь авиацией и артиллерией», — проинформировали украинские военные.

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