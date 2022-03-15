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Чиновники обновили базу «тунеядцев»

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  • 15.03.2022, 8:37
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Чиновники обновили базу «тунеядцев»

Кто получит жировки по полным тарифам?

В Беларуси в начале марта обновили базу не занятого в экономике населения. В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за октябрь-декабрь прошлого года. Тем, кто попал в базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду, пишет zerkalo.io.

Эту базу обновляют раз в три месяца. Чтобы не попасть в нее с начала марта, нужно было до 21 января подтверждают занятость. Это можно сделать через комиссию по координации работы по содействию занятости.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для «иждивенцев» они вырастут примерно в 5 раз.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают «тунеядцем», то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный «иждивенцем» оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Как узнать, не включили ли в базу

Для этого нужно обратиться в «тунеядскую» комиссию по месту регистрации. Это можно сделать как по телефону, так и письменно (обычным письмом или по электронной почте).

Второй способ — посмотреть информацию на Едином портале электронных услуг (стоимость услуги — 42 копейки). Но для этого потребуются логин и пароль, которые можно получить в службе «одно окно» по месту жительства. То есть для этого нужно будет сходить в исполком.

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