Что произошло с российской журналисткой, которая ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом 9 15.03.2022, 8:41

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Некоторое время адвокаты Марины Овсянниковой на могли ее найти.

Редактора российского "Первого канала" Марину Овсянникову, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир программы "Время" с призывом остановить войну с Украиной, задержали, сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает gordonua.com.

"Предположительно, в отношении нее составлен протокол по модной сейчас статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил", – написал Чиков.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил в Telegram, что Овсянниковой будут помогать адвокаты организации Дмитрий Захватов и Анастасия Костанова. Кроме них, по информации Чикова, – Даниил Берман.

Вначале предполагалось, что Овсянникову отвезли в ОВД "Останкино" в Москве, но когда туда прибыли Захватов и Костанова, им сказали, что Овсянниковой в отделе нет.

Позже выяснилось, что Овсянникова находится в дежурной части телецентра "Останкино". Об этом написал Чиков со ссылкой на информацию, полученную от Бермана. Адвоката к задержанной не допускают.

У телецентра сейчас находится несколько полицейских автомобилей.

Во время выпуска новостей 14 марта Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.

Перед акцией Овсянникова записала видеообращение, в котором объяснила свою позицию.

"То, что сейчас происходит в Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Путин. Мой отец – украинец, моя мать – русская, и они никогда не были врагами. Это ожерелье на моей шее – как символ, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну", – сказала Овсянникова.

Она заявила, что ей стыдно, что в последние годы работала на "Первом канале" и "занималась кремлевской пропагандой". Овсянникова призвала россиян выходить на митинги. "Они не могут пересажать нас всех", – сказала она.

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