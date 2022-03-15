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В Беларуси возможны перебои с гречкой и мукой?

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  • 15.03.2022, 8:59
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В Беларуси возможны перебои с гречкой и мукой?

Эти продукты запретили вывозить из страны.

В Беларуси ввели запрет на вывоз в течение следующих трех месяцев из Беларуси муки и гречки. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает zerkalo.io.

Ограничение на вывоз из страны касается муки мягкой пшеницы и спельцы, гречневой крупы, гречневого зерна обрушенного и готовых продуктов из гречки.

Запрет введен на три месяца и касается вывоза как в пределах ЕАЭС, так и в другие страны, за исключением оказания гуманитарной помощи по решению правительства. Причем вывозить из Беларуси нельзя будет не только отечественную продукцию из списка, но и импортную.

Напомним, решение о запрете экспорта муки власти принимали в декабре прошлого года. Оно перестало действовать только 10 марта.

В начале февраля в Беларуси также ограничили вывоз яблок, капусты и лука. В МАРТ это решение объяснили заботой о том, чтобы «не было бесконтрольного вывоза из нашей страны, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка».

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