В Беларуси возможны перебои с гречкой и мукой? 1 15.03.2022, 8:59

4,084

Эти продукты запретили вывозить из страны.

В Беларуси ввели запрет на вывоз в течение следующих трех месяцев из Беларуси муки и гречки. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает zerkalo.io.

Ограничение на вывоз из страны касается муки мягкой пшеницы и спельцы, гречневой крупы, гречневого зерна обрушенного и готовых продуктов из гречки.

Запрет введен на три месяца и касается вывоза как в пределах ЕАЭС, так и в другие страны, за исключением оказания гуманитарной помощи по решению правительства. Причем вывозить из Беларуси нельзя будет не только отечественную продукцию из списка, но и импортную.

Напомним, решение о запрете экспорта муки власти принимали в декабре прошлого года. Оно перестало действовать только 10 марта.

В начале февраля в Беларуси также ограничили вывоз яблок, капусты и лука. В МАРТ это решение объяснили заботой о том, чтобы «не было бесконтрольного вывоза из нашей страны, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».