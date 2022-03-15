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Под Мариуполем российские войска понесли потери и отступили

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  • 15.03.2022, 9:05
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Под Мариуполем российские войска понесли потери и отступили

Лишен боеспособности целый ряд подразделений оккупантов в Украине.

ВСУ продолжают отбивать атаки оккупантов на Мариуполь. Об этом проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили", – объяснили в ВСУ.

Потери понес еще ряд подразделений российских войск в Украине.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе.

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