закрыть
15 марта 2022, вторник, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Враг остановил мобилизацию коммунальщиков на Донбассе, на фронт бросают луганчан

  • 15.03.2022, 9:20
  • 3,476
Враг остановил мобилизацию коммунальщиков на Донбассе, на фронт бросают луганчан

Оккупанты пытаются удержать фронт с помощью плохо обученного «пушечного мяса».

Россия пытается найти тех, кто пойдет с оружием в Украину на замену десяткам тысяч убитых и раненых, которые уже имели возможность встретиться с украинскими героями. Враг пытается затянуть в армию всех подряд: речь идет не о профессионализме, а о количестве "пушечного мяса".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации Гентштаба, оккупанты проводили мобилизацию работников коммунальной сферы на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Эксперимент оккупантов провалился: функционирование населенных пунктов "неожиданно" упало.

Также сообщается, что мобилизованные жители из временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области должны пополнить потери врага на территории Украины. Нравственно-психологическое состояние оккупантов крайне низкое: саботаж приказов командования встречается все чаще.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников