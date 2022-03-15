Враг остановил мобилизацию коммунальщиков на Донбассе, на фронт бросают луганчан 15.03.2022, 9:20

3,476

Оккупанты пытаются удержать фронт с помощью плохо обученного «пушечного мяса».

Россия пытается найти тех, кто пойдет с оружием в Украину на замену десяткам тысяч убитых и раненых, которые уже имели возможность встретиться с украинскими героями. Враг пытается затянуть в армию всех подряд: речь идет не о профессионализме, а о количестве "пушечного мяса".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По информации Гентштаба, оккупанты проводили мобилизацию работников коммунальной сферы на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Эксперимент оккупантов провалился: функционирование населенных пунктов "неожиданно" упало.

Также сообщается, что мобилизованные жители из временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области должны пополнить потери врага на территории Украины. Нравственно-психологическое состояние оккупантов крайне низкое: саботаж приказов командования встречается все чаще.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».