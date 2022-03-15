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«Комиссия — просто ужас!»: что сейчас происходит в белорусских обменниках

  • 15.03.2022, 9:32
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«Комиссия — просто ужас!»: что сейчас происходит в белорусских обменниках

В банках выстроились многолюдные очереди.

Как только доллар начал стремительно расти, в банках стало многолюдно. А как сейчас обстоят дела с покупкой валюты? Что думают белорусы про курс доллара? Журналисты myfin.by прошлись по обменникам, чтобы узнать ответы на эти вопросы.

В нашем обзоре мы решили не мелочиться и попытаться купить $10 тысяч. Начинаем прогулку с Беларусбанка в Уручье. Утром в воскресенье (13.03) очередей нет. Купить доллар можно за 3,99 рублей. Интересуемся, есть ли возможность купить $10 000. А $5000? На нашу просьбу кассир с удивлением отвечает:

— Девушка, вы что? Таких сумм у нас нет. Не было даже в лучшие времена. Только заказать заранее можно.

Следом за нами женщина покупает $500.

— Без проблем купила сейчас доллары. Одалживала у родителей, нужно отдавать теперь. Они люди пожилые, волнуются. Печально, конечно, что мы возвращаемся к ситуации неопределенности, нервозности… Но я стараюсь относиться к всему позитивно.

Рядом женщина, глядя на курс валют, восклицает: «Какой ужас!».

— Это вы про курс доллара? — спрашиваем.

— Это я про комиссию от Velcom (А1 — прим. ред.) за задолженность. Повысилась на 10%! А доллары я не покупаю. Да ну эту Америку!

В соседнем БСБ-Банке людей нет. Продают там доллар за 4 рубля. Спрашиваем, можно ли купить $10 000.

— Такую сумму вы можете заказать только в отделении. Хотите купить пять тысяч? Если люди в течение дня сдадут доллары на такую сумму, то купите. Но навряд ли за день набежит такая сумма.

К обменнику подходит мужчина и покупает $300.

— Каждый месяц с моей зарплаты мы покупали $500. Копим с женой на свое жилье. Оставалось еще при этом на нормальную жизнь до следующей зарплаты. Сейчас же в связи с ростом курса доллара можем купить только $300, поэтому копить на квартиру будем медленнее.

В Технобанке в ТЦ Dana Mall многолюдно. Стоимость доллара — 3,95. Снова пытаемся купить $10 000. Такой просьбой кассир была обескуражена.

— Девушка, у меня в кассе всего 970 долларов.

Ближе к обеду приходим к обменнику Абсолютбанка, который находится в ТЦ «Корона» на Борисовском тракте. Там приличная очередь. Стоит доллар 3,98 рублей.

В очереди спрашиваем компанию молодых людей, сколько они сейчас планируют купить долларов.

— Мы платим за съемную квартиру $175. Нам очень повезло с хозяином. Еще два года назад, когда началась пандемия, он снизил стоимость аренды квартиры и зафиксировал ее в белорусских рублях — 700 рублей. То есть если раньше мы покупали 300 долларов, то сейчас 175. Конечно, рост курса доллара отразился и на зарплате, которая осталась прежней.

В Белорусском народном банке и вовсе ни одного человека. Кассир это объясняет тем, что место непроходное (ТЦ «Европа») и время уже позднее. На часах было восемь вечера. Доллар продают за 3,99.

— Люди сейчас чаще покупают валюту, чем продают. На данный момент у меня в кассе $1600. Было бы 10 000$, продала бы вам и такую сумму. Заказывать в отделении не нужно.

В окончанию дня делаем вывод: купить валюту сейчас можно, даже если вам понадобится десять тысяч долларов. Курс разнится и далек от курса Нацбанка, а там, где дешевле на две копейки, выстроится очередь. Но люди относятся к ситуации с пониманием и без удивления.

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