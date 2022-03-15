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ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре оккупантов

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  • 15.03.2022, 9:44
  • 9,272
ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре оккупантов

Сводка Генштаба ВСУ по потерям врага на утро 15 марта.

Украинские защитники продолжают держать оборону против российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки, 14 марта, ВСУ уничтожили несколько вертолетов, самолет и вражескую ракету.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

В частности, Воздушные Силы ВСУ 14 марта сбили 4 российских вертолета и 1 самолет. Кроме этого, истребителем удалось сбить крылатую ракету врага.

Также украинские воины успешно отбили атаки захватчиков.

Общие потери российских захватчиков под Мариуполем за сутки составили:

около 150 человек,

2 танка,

7 БМП,

1 БТР.

После потери оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

Артиллерия и авиация нанесли огненное поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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