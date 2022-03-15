Зеленский объявил о старте налоговой реформы в Украине 12 15.03.2022, 9:51

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Кабинет министров согласовал пакет решений для поддержки экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 14 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook, в условиях военного времени анонсировал начало налоговой реформы.

Он сообщил, что Кабинет Министров согласовал пакет решений для поддержки экономики.

"Чтобы бизнес работал, чтобы люди были с работой. Там, где безопасность это позволяет. Там, где люди к этому готовы", – сказал Зеленский.

Он рассказал, в чем заключается налоговая реформа.

"Вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группы ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть если сможете – платите. Не можете – нет вопросов", – сказал Зеленский.

Кроме того, правительство приняло ряд решений, которые касаются дерегуляции бизнеса.

"Упраздняем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально. Чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это только первые шаги налоговой реформы, и пообещал продолжение.

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