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Япония заморозила активы миллиардера Вексельберга и депутатов Госдумы РФ

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  • 15.03.2022, 10:01
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Япония заморозила активы миллиардера Вексельберга и депутатов Госдумы РФ

Под санкции попали 17 россиян.

Япония ввела санкции против 17 граждан России, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны 15 марта.

Ограничения вводятся "учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины". Активы лиц, которые попали в список, будут заморожены в Японии.

В списке, обнародованном на сайте МИД, 17 человек, среди них 11 депутатов Госдумы – Юрий Афонин, Евгений Бессонов, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Алексей Куренный, Иван Мельников, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Казбек Тайсаев и Геннадий Зюганов.

Также под санкции попал российский миллиардер Виктор Вексельберг (председатель совета директоров группы компаний "Ренова", №20 в списке богатейших людей РФ по версии Forbes) и пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука. Российский журналист и политический обозреватель Михаил Зыгарь писал в колонке для The New York Times 10 марта, что Ковальчук сейчас – единственный, с кем общается президент РФ Владимир Путин.

Reuters отмечает, что Япония с 18 марта расширит запрет на экспорт в Россию, включив в него 31 товар, такой как полупроводники, коммуникационное оборудование, датчики и радары, а также 26 технологических комплексов.

Токио вводит санкции против России в соответствии с ограничениями, которые применяют другие страны – члены "Большой семерки", сказал пресс-секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

"Forbes Украина" отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Япония ввела санкции против 61 гражданина РФ.

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