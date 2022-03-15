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Девальвация белорусского рубля стремится к 100%

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  • 15.03.2022, 10:07
  • 6,302
Девальвация белорусского рубля стремится к 100%

Банки испытывают жесткий дефицит иностранной валюты.

Белорусские банки начали вводить лимиты по карточкам, уже по рублевым, а не валютным. Вот информация от Беларусбанка: Информируем, что банком с 00:00 13.03.2022 временно вводится ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Республики Беларусь, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов, пишет infobank.by.

К тому же многие банки сейчас поменяли договора с клиентами внеся туда пункты о возможности в любое время вводить любые лимиты без предупреждения: Добавлен пункт 4.3.9. в следующей редакции «Без предварительного уведомления Клиента устанавливать, изменять и отменять лимиты по операциям (в том числе по количеству, максимальному и минимальному размеру сумм операций), совершаемым по Счету. Информация о действующих лимитах размещается на сайте Банка».

Абсолютбанк вообще перестал открывать валютные счета: Уведомляем вас о том, что ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 12.03.2022 приостанавливает осуществление следующих операций по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц:

- заключение договоров текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте, открытие текущих (расчетных) банковских счетов в иностранной валюте;

- осуществление операций по продаже безналичной иностранной валюты за безналичные белорусские рубли.

Эти действия показывают, что банки испытывают жесткий дефицит иностранной валюты и сейчас всеми силами стараются экономить ту самую валюту.

Ведь сейчас Нацбанк не подкрепляет банки наличной валютой для обмена и обменники белорусских банков работают на той валюте которую сдает население.

Для Беларуси запретили поставку наличных евро и вот вам результат - посмотрите на примере Технобанка какие лимиты сейчас по доллару США и Евро: ...Для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR), в размере 2 000 USD / 500 EUR в сутки соответственно.

Лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте, в размере 2000 долларов США, 100 Евро в сутки соответственно.

Снятие наличных средств в иностранной валюте (USD, EUR), с карточек в белорусских рублях временно приостановлена.

Пока курс валюты в Беларуси держится чисто административными методами, если смотреть на падение российского рубля, то курс доллара США в Беларуси должен быть уже более 5 рублей за 1 доллар США.

Но судя по всему Нацбанк выбрал путь максимальной экономии валюты в то же время стараясь не поднимать курс.

Потому что от курса зависит рост долговой нагрузки на предприятия и государство. Потому что основная часть долгов номинирована именно в валюте.

Поскольку огромная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте, BYN-рублевый его эквивалент и его динамика сильно зависят от курса доллара: когда доллар дорожает – госдолг в BYN-рублях увеличивается, и наоборот:

И вот если раньше какой-нибудь цементный завод мог купить доллары по 2,5 рубля для оплаты своего валютного кредита, то сейчас ему приходится покупать эти же доллары США за 4 рубля, а это рост на 60%.

И какой государственный завод в Беларуси сейчас может иметь такой запас по прибыльности?

Это риторический вопрос, потому что государственные предприятия как правило работают с небольшой рентабельностью и годами не могут погасить свои кредиты, в итоге им "помогают" бюджетными деньгами.

Если раньше можно было рассчитывать на российские или китайские кредиты, то сейчас стало понятно - Китай ничего не даст, а у России сейчас не хватает валюты для своих нужд, никто не будет давать деньги.

И самое печальное что это не какой-то экономический кризис, который "спровоцировали капиталисты-банкиры в Америке", это даже не пандемия коронавируса, это самая настоящая война, которая продолжается...

А значит санкций будет больше, валюты меньше, а жизнь хуже.

Пока мы не видим никакого позитива. Особенно на фоне таких примеров россиян как выдача вкладов рублями и полный запрет на продажу валюты.

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