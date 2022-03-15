Суд в Казахстане арестовал племянника Назарбаева 15.03.2022, 10:11

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Он проходит по делу о коррупции.

Следственный суд Астаны арестовал племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы на два месяца по делу о хищении средств АО "Казахтелеком".

Об этом пишет казахстанское издание Tengrinews.kz.

Подробности о его деле суд не разглашает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Племянник Назарбаева был задержан 13 марта Антикоррупционной службой Казахстана. В службе отметили, что проверяют причастность Сатыбалдыулы не только к делу о хищении средств АО "Казахтелеком", но и к другим преступлениям, "подрывающим безопасность государства". От других комментариев в ведомстве отказались, заявив, что "информация в интересах следствия разглашению не подлежит".

Сатыбалдыулы привлек внимание журналистов после того, как оказался единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A.: она владеет более 24% акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком". Казахская служба Радио Свобода опубликовала большое расследование про эту компанию: имя, фамилия, дата рождения ее учредителя полностью совпали с персональными данными племянника Назарбаева.

"Казахтелеком" занимает практически монопольное положение на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг. Компания ранее заявляла, что среди совладельцев есть люксембургская компания, но не раскрывала ее конечных бенефициаров. Информация о Кайрате Сатыбалдыулы стала доступной после того, как Люксембург обнародовал данные о собственниках зарегистрированных в этом европейском государстве компаний. До этого Люксембург на протяжении многих лет хранил в тайне подобную информацию, но три года назад Европейский союз в рамках борьбы с отмыванием денег обязал государство рассекретить сведения.

Сатыбалдыулы ранее не делал каких-либо заявлений о связи с Skyline Investment Company S.A. Никаких комментариев о владении "Казахтелекомом" не делал и сам Назарбаев.

25-процентный пакет акций "Казахтелекома" оказался в руках люксембургской компании в 2018 году после того, как ценные бумаги ей были переданы компанией одного из богатейших бизнесменов Казахстана Александра Клебанова. Сделка была разрешена правительством, которое тогда возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Условия сделки неизвестны. По данным финансовой отчетности за 2018 год, совокупные активы Skyline Investment Company S.A. превысили 87 миллиардов тенге (по курсу того времени около $266 млн), убытки составили 21 миллион тенге.

По данным Forbes за 2018 год, Кайрат Сатыбалдыулы владел состоянием в $163 млн и входил в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана. Он был одним из основных акционеров АО "Kaspi.kz" (30%), через которое владел долей в АО "Kaspi Bank". Ему также принадлежали ТОО "Амир LTD", ТОО "Корпорация Дүние", ТОО "Дуние-Кузет" и ТОО "Дүние-Агро". Помимо этого, он был независимым директором АО "Группа компаний "Аллюр" и президентом ОЮЛ "Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов".

Информацию об активах Сатыбалдыулы в последующие годы Forbes не публиковал.

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