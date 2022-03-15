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Минобороны Британии раскрыло планы РФ по химической или биологической атаке в Украине

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  • 15.03.2022, 10:14
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Минобороны Британии раскрыло планы РФ по химической или биологической атаке в Украине

Появились данные разведки.

Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине в операции "под чужим флагом". Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что российские обвинения в том, что Украина якобы намерена использовать биологическое или химическое оружие, продолжаются.

В британской разведке подчеркнули, что не видят доказательств этого утверждения России. В то же время по отношению к государству-агрессору такие подозрения есть.

"Операция РФ с использованием химического или биологического оружия "под чужим флагом" может выглядеть как фальшивая атака, поэтапное "разоблачение" агентов или боеприпасов или якобы планирование украинцами использования такого оружия", – говорится в разведданных.

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