Минобороны Британии раскрыло планы РФ по химической или биологической атаке в Украине

Минобороны Британии раскрыло планы РФ по химической или биологической атаке в Украине4
- 15.03.2022, 10:14
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Появились данные разведки.
Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине в операции "под чужим флагом". Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что российские обвинения в том, что Украина якобы намерена использовать биологическое или химическое оружие, продолжаются.
В британской разведке подчеркнули, что не видят доказательств этого утверждения России. В то же время по отношению к государству-агрессору такие подозрения есть.
"Операция РФ с использованием химического или биологического оружия "под чужим флагом" может выглядеть как фальшивая атака, поэтапное "разоблачение" агентов или боеприпасов или якобы планирование украинцами использования такого оружия", – говорится в разведданных.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/wg3FhtrkiY
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cJikRzwVpQ