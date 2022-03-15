«Стрелять нечем, танки перевернуты, солдаты пьют как бешеные» 15.03.2022, 10:21

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иллюстрационное фото

Оккупант в телефонном разговоре признался в значительных потерях армии Путина в Украине.

Военнослужащий армии Российской Федерации, которая вторглась в Украину, рассказал о колоссальных потерях оккупантов. Также он признался в мародерстве и о том, что российские военные вынуждены "заливаться" алкоголем, чтобы не сойти с ума.

Новый перехват телефонного звонка на своем Youtube-канале опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Оккупант во время телефонного разговора признался, что потери путинской армии огромные, а оружия катастрофически мало.

"Из (нашей) батареи из 1200 осталось 300 человек. Из 18 орудий 4 стреляет – и все! Стрелять тупо нечем", – сообщил военнослужащий армии страны-агрессора.

Он сравнил вторжение России в Украину с войной в Чечне: "Как первая чеченская! Танки лежат перевернутые".

По словам оккупанта, он вместе с сослуживцами находятся в какой-то "деревне". Там они заняли дома местных жителей, забрали у них домашнюю птицу, даже "отжали" корову.

"Курицы есть, коровы есть. Стоим в деревне - деревню держим, дорогу. Курятина несется, перепелки есть, корову привели – мы ее даже подоили", – поделился военнослужащий с собеседником.

Также российский военный заявил, что оккупанты вынуждены пить по-черному, чтобы не сойти с ума: "Вон, три бидона бражки вчера нашли. До этого было 25 литров самогона. Пьем, как бешеные. Потому что иначе – я бы с ума уже сошел без водки!"

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