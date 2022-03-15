Reuters: США могут ввести полное эмбарго на торговлю с Россией 1 15.03.2022, 10:25

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Меры включают в себя и перекрытие морских путей.

Следующий санкционный пакет Соединенных Штатов против РФ может включать в себя полное эмбарго на торговлю и перекрытие морских путей.

Как сообщает Reuters, о такой возможности пишет журналистка телеканала CNBC Кайла Тауш. Она ссылается на еще не опубликованное интервью замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Журналистка отмечает, что указанные предложения в правительстве США "лежат на столе". Эти ограничения могут войти в следующие санкционные пакеты против РФ.

Также в новый санкционный пакет могут войти ограничения на экспорт никеля, урана и алюминия, а также блокировка криптовалютных операций. Также рассматривается возможность расширения списка лиц, подпадающих под персональные санкции.

14 марта новые санкции против РФ утвердил Европейский Союз. Четвертый пакет санкций от ЕС предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Также ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши, в частности, дорогих автомобилей.

Также ЕС одобрил заявление в ВТО об агрессии России против Украины, в котором говорится об отмене преимуществ, которыми РФ пользуется как член организации, и о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.

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