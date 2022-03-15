«Доллар считаем по 6 рублей, а евро по 6,5» 15.03.2022, 10:30

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Что происходит на рынке автозапчастей в Беларуси?

Многие автолюбители уже успели заметить значительный рост цен на автомобильные запчасти. «Наша Ніва» побеседовала с представителем одной из крупных компаний-поставщиков, чтобы узнать, почему так происходит и чего ждать дальше.

По словам Алексея (имя изменено по просьбе собеседника), последние несколько дней внутренний курс валюты на его фирме ежедневно растет на 50 копеек, а склады продолжают пустеть.

«Перед выходными курс доллара считали из расчета шесть рублей за доллар, евро — по шесть с половиной рублей. Конкурирующие фирмы работают примерно по той же схеме. Даже если они закладывают меньший курс, то повышают цену за счет торговой надбавки. По итогу цена закупки для оптовых клиентов у всех поставщиков приблизительно одинаковая.

Розничные продавцы понимают, что завтра им, скорее всего, придется закупать товар по более высокой цене, и вынуждены закладывать в цену дополнительные риски. Большинство деталей и расходников — импортного производства, отсюда имеем, что серьезное подорожание есть практически по всем группам товаров».

При этом специалист утверждает, что рост цен — это еще не главная проблема, с которой вскоре могут столкнуться белорусские автомобилисты.

«Сейчас практически нет свежих поставок запчастей в страну. Причины разные: у кого-то банк попал под санкции и нет возможности рассчитаться за товар, В некоторых случаях сами производители не знают, что делать с клиентами из Беларуси, и чтобы не рисковать репутацией, отгрузки для нашей страны не осуществляют.

У коллег был случай, когда машина отправилась за уже проплаченным товаром, но ввезти его в Беларусь не удалось. Литовская таможня отказалась оформлять декларацию и нашла основания, чтобы не выпустить груз. Поставщик был вынужден возвращаться с товаром на склад», — говорит Алексей.

По словам менеджера, запасы запчастей тают, по этому поводу некоторые фирмы уже приостановили работу региональных представительств в районных центрах, оставив только Минск и областные города.

«На текущий момент уже наблюдается нехватка моторных масел бюджетного сегмента. По некоторым позициям вместо ранее доступных пяти-семи вариантов, приходится выбирать из одного-трех. Если ситуация не изменится, то скоро мы можем столкнуться с тем, что импортные масла, фильтры, ремни, ролики станут дефицитным товаром.

Эта категория запчастей относится к «расходникам», которые всегда будут пользоваться спросом. К тому же это те вещи, которые нельзя заменить б/у деталями».

Алексей полагает, что с прилавков автолавок в первую очередь будут исчезать товары, произведенные в Европе. Но и с китайскими деталями не все так просто.

«Китайские производители запчастей не могут полностью заменить то, что делают в Европе. Их ассортимент никак не обеспечит рынок на все 100%. На множество марок и моделей автомобилей «китайских» запчастей вообще не существует».

Специалист полагает, что, теоретически, китайские или турецкие производители могут заменить европейских, но это очень долгий процесс.

«Если на текущий момент завод не выпускает ту или иную деталь, то от заявки на ее производство до поставок в Беларусь может потребоваться до 12 месяцев.

Исходя из этого, можно говорить, что если ситуация с поставками запчастей из ЕС не измениться, то в недалеком будущем целые группы товаров могут практически полностью исчезнуть из белорусских магазинов и автосервисов».

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