В приграничных с Беларусью областях Украины населению планируют раздать автоматы 22 15.03.2022, 10:52

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Об этом заявил глава украинского МВД.

В приграничных с Беларусью областях Украины — на Ровенщине и Волыни — населению планируют раздать автоматы. С учетом угрозы со стороны нашей страны, заявил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он напомнил, что обычно оружие раздают участникам территориальной обороны в "прифронтовых областях". Например, в Харьковской и Киевской областях, в столице. Недавно разрешение на это было оформлено на законодательном уровне, передает ТСН.

Украина по-прежнему не исключает атаки белорусской армии. Украинские деятели, в том числе и президент Владимир Зеленский, неоднократно обращались к белорусам и призывали их не участвовать в войне на стороне России.

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