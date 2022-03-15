Потери войск РФ в войне против Украины превысили 13,5 тысяч человек

Потери войск РФ в войне против Украины превысили 13,5 тысяч человек9
- 15.03.2022, 10:52
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Опубликованы новые данные Генштаба ВСУ.
Пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины 15 марту утром опубликовал в Facebook сводку, в которой подсчитал приблизительные потери российской армии в войне против Украины за 19 дней – в период с 24 февраля по 15 марта.
Потери оккупантов в личном составе превысили 13,5 тыс. человек.
Другие боевые потери РФ ориентировочно такие:
танков – 404,
боевых бронированных машин – 1279,
артиллерийских систем – 150,
реактивных систем залпового огня – 64,
средств ПВО – 36,
самолетов – 81,
вертолетов – 95,
автомобильной техники – 640,
кораблей/катеров – 3,
цистерн с горюче-смазочными материалами – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.