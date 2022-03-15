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Латвийский депутат приехал воевать за Украину

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  • 15.03.2022, 11:10
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Латвийский депутат приехал воевать за Украину

Для этого он сдал мандат и ушел добровольцем в терроборону.

Депутат латвийского парламента Юрис Юрашс оставил мандат и вступил в украинскую территориальную оборону, чтобы защищать нашу страну. Об этом сообщает латвийское издание LSM.

"Украина сейчас ведет борьбу не только за свою свободу, но и за нашу, в частности, Латвии и ЕС. Я считаю, что наша обязанность делать все, что можно, для нашей победы", - сказал г-н Юрис в интервью Hromadske.

Юрашс окончил Латвийскую полицейскую академию и несколько лет работал в Бюро предотвращения и борьбы с коррупцией.

Ранее в Латвии банки заморозили около 8 млн. евро российских активов. Там обнаружено одно физлицо и 15 юридических лиц, которые прямо не включены в санкционные списки, но установлена принадлежность или контроль подсанкционных лиц над этими лицами, поэтому их средства были заморожены.

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