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Премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправляются в Киев для встречи с Зеленским

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  • 15.03.2022, 11:19
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Премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправляются в Киев для встречи с Зеленским

Визит организован при консультации с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщается на официальном сайте польского правительства.

«Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.

В пресс-службе польского кабинета министров отметили, что визит организован при консультации с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Международное сообщество проинформировано визите через международные организации, в том числе ООН», — отмечается в сообщении.

Целью визита называется подтверждение безоговорочной поддержки суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза, а также предоставление широкого пакета поддержки.

Реакция российской стороны на этот визит пока не известна.

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