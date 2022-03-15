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Украинская железная дорога начала национализацию российских вагонов

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  • 15.03.2022, 11:31
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Украинская железная дорога начала национализацию российских вагонов

Всего их в стране — больше 15 тысяч.

"Укрзализныця" начала национализацию российских вагонов.

Это стало возможным после подписания президентом Украины Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы правления УЗ Александра Камышина.

"Сейчас 15 тыс российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ президента, и еще один Закон Украины . Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - сообщают в "Укрзализныце".

Сейчас уже приступили к работе над определением собственников, хотя это задача небыстрая.

"Есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов. Теперь вагоны россии будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", – отмечает Александр Камышин.

Также, председатель правления УЗ подчеркнул, что на территории России находится всего 482 украинских вагона.

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