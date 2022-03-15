Посол Китая в Украине встретился с руководством Львовской области 6 15.03.2022, 11:40

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Фань Сяньжун заверил, что Пекин будет доброй силой для Украины.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в Украине Фань Сяньжун заверил, что Китай и в дальнейшем будет доброй силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram-канале.

"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который выбрали украинцы, потому что право на самоопределение - суверенное для каждого народа. Также гость обратил внимание на то, что сила нашего народа - в единстве", - отметил Козицкий.

Глава ОВА напомнил, что в этом году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Китаем, и партнерство с КНР стало стратегическим. С начала военного наступления России Китай передал две партии гуманитарной помощи для Украины, ожидается третья.

"Нынешний Китай является большой силой в мире, на него оглядывается немало стран. Надеемся, что по просьбе нашего врага о помощи Китай не поведется", - добавил Козицкий.

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